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У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВА

Сьогодні 12:50
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Ніколи такого не було, а от знову.

Новости Днепра про У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВА

У Дніпропетровській області знову вилізли аферисти, які від імені голови ОВА намагаються отримати гроші з волонтерів. 

Волонтерам телефонують та пишуть у різні месенджери невідомі, представляючись іменем голови Дніпро ОВА. Нібито кошти потрібні на ЗСУ, спорт та інші соціальні потреби.

Мешканців Дніпра та області закликають не вестися на подібні “запити”.

Це ж які нахабні покидьки! Вирішили наживатися на людях, котрі попри ворожі обстріли примудряються допомагати. Просто нерозуміння, відраза й лють. Злочинцями займатимуться правоохоронні органи, – прокоментував ситуацію Сергій Лисак.

Якщо раніше аферисти підробляли офіційні документи, то тепер намагаються отримати гроші відразу. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області вже “працювали” шахраї, які зверталися до підприємців від голови ОВА та просили допомогу для однієї з бригад територіальної оборони Дніпра. Після розголосу аферисти залягли на дно. 

Крім цього, у соцмережах намагаються нажитися на людях, пропонуючи їм виграти подарунки від нібито Нової пошти. 

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Новости Днепра про У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВАУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі шахраї знову виманюють гроші з волонтерів від імені очільника ОВАРусский

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