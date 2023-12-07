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  • В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Сегодня 21:32
просмотров

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

Новости Днепра про В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

К вечеру в Самарском районе Днепра фура преградила путь. ДТП произошло еще днем, но полностью освободили проезд только как стемнело, поэтому за грузовиком образовалась 5-километровая пробка.

Как сообщили спасатели, которые помогали освобождать дорогу, водитель совершая поворот, не рассчитал габариты транспортного средства и задней частью шасси съехал в кювет, перекрыв движение транспорта на автодороге.

ДТП произошло на улице Бехтерева в Самарском районе Днепра. Впоследствии на место позвали чрезвычайников, отбуксировавших грузовик на обочину с помощью габаритного эвакуационного автомобиля.

Пока фуру пытались убрать, за ней образовалась несколько километровая пробка. В настоящее время движение транспорта полностью возобновлено.

На фото виден габаритный спасательный автомобиль:

Новости Днепра про В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Новости Днепра про В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Напомним, к вечеру в Днепре произошло несколько серьезных ДТП. Из-за гололеда на улице Космической столкнулись по меньшей мере 5 автомобилей, а на проспекте Гагарина лоб в лоб врезались две легковушки.

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