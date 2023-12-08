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Зранку в Павлограді пролунали вибухи: що відомо

Сьогодні 07:46
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Тривога триває - будьте в безпечних місцях!
Новости Днепра про Зранку в Павлограді пролунали вибухи: що відомо

Фото умовне.

Сьогодні зранку у Павлограді пролунали вибухи.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Уся інформація уточнюється і буде оприлюднена після відбою повітряної тривоги, – зазначив він.

Було гучно в місті й вчора пізно ввечері. Сталися кілька пожеж, які рятувальники приборкали. Також наші захисники збили 5 безпілотників – в Павлоградському та Синельниківському районах

Ворог вночі атакував з важкої артилерії і Нікопольщину – бив по Червоногригорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав.

Повітряна тривога триває. Бережіть себе. Будьте в безпечних місцях, – закликав Лисак.

Новости Днепра про Зранку в Павлограді пролунали вибухи: що відомо

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Новости Днепра про Зранку в Павлограді пролунали вибухи: що відомоУкраїнська

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