Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Сегодня 20:57
просмотров

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Предновогодний сезон стартовал, поэтому многие задумались над покупкой елки. Кто-то хочет живую, а кто-то решил вложиться в украшения и приобрести искусственную праздничную красавицу.

Цены начинаются от нескольких сот гривен, если это маленькая елочка, и достигают нескольких тысяч, если дерево выше метра.

Абсолютный рекорд по цене побили в «Эпицентре», где предлагают приобрести искусственную елку более чем за 60 тысяч гривен. Есть несколько вариантов. Самый дорогой – 60 тысяч 930 гривен. За эти деньги предлагают заснеженное дерево «Натюрель».

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Новогодняя красавица высотой 2,7 м и диаметром 1,5 м белого цвета идет в комплекте с лампочками, так что дополнительно тратить деньги не придется. К сожалению, более четкого фото пока нет.

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Есть и бюджетные варианты. Елочку на стол можно купить и за 49 гривен.

 

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Среди популярных вариантов с бюджетной ценой елки высотой 1,5 и 0,7 метра. Именно такие чаще всего принимают покупатели гипермаркета.

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре открылись первые елочные базары.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядятУкраїнська Новости Днепра про В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядятРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города
Новости Днепра
Сегодня 22:03
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
Новости Днепра
Сегодня 21:32
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
Новости Днепра
Сегодня 20:15
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Новости Днепра
Сегодня 19:27
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Последние новости

Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

Сегодня 22:03
2
просмотров
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

Сегодня 21:32
4
просмотров
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Сегодня 20:15
3
просмотров
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Сегодня 19:27
3
просмотров
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

На дорогах Днепра - гололедица.

Сегодня 18:27
8
просмотров
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Сегодня, 7 декабря, у иудеев всего мира началось празднование Хануки - праздника, посвященного победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма. Он будет длиться 8 дней.

Сегодня 17:50
7
просмотров
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»

В Днепре на ж/м Северном друзья пытались украсть 17 "киндеров".

Сегодня 17:23
4
просмотров
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)

Вчера в социальных сетях распространили интересное видео из Львова - на кадрах "бабушка" катается по городу на лыжах, уцепившись за BMW.

Сегодня 17:23
4
просмотров
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы

Для въезда в другую страну при себе необходимо иметь ряд дополнительных документов – от специальной страховки до разрешения на управления авто, даже если владелец машины сидит рядом. Также при перевозке животных и путешествиями с детьми потребуется еще ряд дополнительных документов.

Сегодня 17:20
3
просмотров
Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию
Пловец из Днепра установил рекорд на Чемпионате Европы по плаванию

Спортсмен Александр Желтяков из Днепра на чемпионате Европы установил новый рекорд.

Сегодня 16:47
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх