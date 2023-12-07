В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Предновогодний сезон стартовал, поэтому многие задумались над покупкой елки. Кто-то хочет живую, а кто-то решил вложиться в украшения и приобрести искусственную праздничную красавицу.
Цены начинаются от нескольких сот гривен, если это маленькая елочка, и достигают нескольких тысяч, если дерево выше метра.
Абсолютный рекорд по цене побили в «Эпицентре», где предлагают приобрести искусственную елку более чем за 60 тысяч гривен. Есть несколько вариантов. Самый дорогой – 60 тысяч 930 гривен. За эти деньги предлагают заснеженное дерево «Натюрель».
Новогодняя красавица высотой 2,7 м и диаметром 1,5 м белого цвета идет в комплекте с лампочками, так что дополнительно тратить деньги не придется. К сожалению, более четкого фото пока нет.
Среди популярных вариантов с бюджетной ценой елки высотой 1,5 и 0,7 метра. Именно такие чаще всего принимают покупатели гипермаркета.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре открылись первые елочные базары.
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