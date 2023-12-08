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Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждалі

Сьогодні 08:54
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Тривоги - не ігноруйте!

Новости Днепра про Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждалі

 

Вранці росіяни атакували ракетами Павлоградський район.

На жаль, є один загиблий.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, за попередньою інформацією, четверо людей постраждали. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані.

Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше, – зазначив Лисак.

Новости Днепра про Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждалі

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги.

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Новости Днепра про Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждаліУкраїнська

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