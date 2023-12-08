Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждалі

Вранці росіяни атакували ракетами Павлоградський район.
На жаль, є один загиблий.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, за попередньою інформацією, четверо людей постраждали. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані.
Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше, – зазначив Лисак.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги.
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Александра Лучка
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