Ракетний удар по Павлоградському району: є загиблий та постраждалі

Тривоги - не ігноруйте!

Вранці росіяни атакували ракетами Павлоградський район.

На жаль, є один загиблий.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, за попередньою інформацією, четверо людей постраждали. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини – у важкому стані.

Вся інформація уточнюється. Деталі – пізніше, – зазначив Лисак.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте повітряні тривоги.

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