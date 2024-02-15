Ракетный удар по Днепру 15 февраля: прокуратура начала расследование

Утром 15 февраля армия рф нанесла ракетный удар по Днепру. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Позже Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе органа.
Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступлений, совершенных армией страны-агрессора, — говорится в сообщении.
Напомним, сегодня россияне атаковали Украину 26 ракетами, 13 из них уничтожили наши защитники, в том числе две на Днепропетровщине – в Никопольском и Новомосковском районах.
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