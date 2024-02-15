Ракетный удар по Днепру 15 февраля: прокуратура начала расследование

Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.

Утром 15 февраля армия рф нанесла ракетный удар по Днепру. Поврежден объект гражданской инфраструктуры.

Позже Днепропетровская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе органа.

Сейчас проводятся первоочередные мероприятия для фиксирования преступлений, совершенных армией страны-агрессора, — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне атаковали Украину 26 ракетами, 13 из них уничтожили наши защитники, в том числе две на Днепропетровщине – в Никопольском и Новомосковском районах.

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