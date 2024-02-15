Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідування

Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідування

Сьогодні 11:41
просмотров

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.
Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідування

Фото умовне.

Уранці 15 лютого армія рф здійснила ракетний удар по Дніпру. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Пізніше Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі органу.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Україну 26 ракетами, 13 із них знищили наші оборонці, зокрема дві на Дніпропетровщині – у Нікопольському та Новомосковському районах.

Читайте також:

Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідуванняУкраїнська Новости Днепра про Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідуванняРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Може бути у Дніпрі: правоохоронці розшукують 17-річну дівчину
Новини Дніпра
Сьогодні 10:43
Може бути у Дніпрі: правоохоронці розшукують 17-річну дівчину

Потрібна ваша допомога!

На Дніпропетровщині сьогодні пролунає плановий вибух: о котрій
Новини Дніпра
Сьогодні 10:32
На Дніпропетровщині сьогодні пролунає плановий вибух: о котрій

Важливе попередження!

Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини
Новини Дніпра
Сьогодні 10:04
Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини

Вічна слава!

Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 09:31
Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА

Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів.

Наверх