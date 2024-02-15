Ракетний удар по Дніпру 15 лютого: прокуратура розпочала розслідування

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Уранці 15 лютого армія рф здійснила ракетний удар по Дніпру. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Пізніше Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі органу.

Наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Україну 26 ракетами, 13 із них знищили наші оборонці, зокрема дві на Дніпропетровщині – у Нікопольському та Новомосковському районах.

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