Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА

Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА

Сьогодні 09:31
просмотров

Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів.
Новости Днепра про Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА

Фото умовне.

Наші захисники збили над областю дві ракети – їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.

На жаль, є й “прильоти” у Дніпровському районі. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ніхто не постраждав. Обстеження території триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, балістичними, зенітними керованими та керованими авіаційними ракетами. Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. 13 із них знищили наші захисники.

Читайте також:

Новости Днепра про Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВАУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити
Новини Дніпра
Сьогодні 09:21
Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

Тривоги - не ігноруйте!

На Дніпропетровщині через пожежу в авто чоловік отримав опіки обличчя
Новини Дніпра
Сьогодні 08:39
На Дніпропетровщині через пожежу в авто чоловік отримав опіки обличчя

Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак
Новини Дніпра
Сьогодні 07:40
Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак

Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів.

У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцях
Новини Дніпра
Сьогодні 06:25
У Дніпрі пролунали вибухи: будьте у безпечних місцях

Будь ласка, бережіть себе!

Наверх