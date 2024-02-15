Ранкові вибухи на Дніпропетровщині, є “прильоти”: уточнена інформація від ОВА

Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів.

Наші захисники збили над областю дві ракети – їх приземлили у Нікопольському та Новомосковському районах.

На жаль, є й “прильоти” у Дніпровському районі. Пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, ніхто не постраждав. Обстеження території триває.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, балістичними, зенітними керованими та керованими авіаційними ракетами. Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів. 13 із них знищили наші захисники.

Читайте також:

Українська

Автор: