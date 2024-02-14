Житель Дніпра гуляв оголеним по місту та приставав до підлітків: ті все знімали для ТікТок

У Дніпрі судили чоловіка, який влітку оголеним пропонував неповнолітнім секс.

Самарський районний суд Дніпра виніс вирок чоловіку, який 10 липня бродив вулицями міста спочатку в одному халаті, а потім повністю оголеним. Про це йдеться у матеріалах справи.

Як стало відомо з вироку, чоловік в одному халаті стояв на зупинці біля Дніпровської гімназії №108. Пізніше дніпрянин повністю роздягнувся та чіплявся до перехожих. У такому вигляді обвинувачений бродив містом близько двох годин.

Свою непристойну поведінку потім пояснив тим, що напився. У той день чоловік пом’янув рідних, але трохи перебрав горілки, тому пішов скупатися в озері. З собою взяв тільки халат, у якому й розгулював містом.

Крім “дефіле” без халата, дніпрянин також зустрічав неповнолітніх та пропонував зайнятись із ним сексом, проте почувши відмову – йшов далі. Зокрема, чоловік спілкувався з дівчатами, які відпочивали неподалік.

Одна із потерпілих розповіла, що вони були із подругами, коли побачили голого чоловіка. Вона дістала телефон, щоб зняти це для ТікТоку. Коли дніпрянин пішов геть, то дівчата навіть намагались йти за ним, щоб зняти відео.

Ще дві дівчини правоохоронцям підтвердили, що чоловік пропонував їм секс, але наголошував, що йому потрібна згода. Вони теж знімали його на відео.

Під час суду містянин перепросив у свідків, яких в той день образив своєю поведінкою. Свою вину підозрюваний повністю визнав.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, але зважаючи на те, що дніпрянин покаявся та раніше не скоював злочинів, то йому пом’якшили вирок та присудили три роки випробувального терміну.

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