На Дніпропетровщині через пожежу в авто чоловік отримав опіки обличчя

Постраждалий від госпіталізації відмовився.

У середу, 14 лютого, на лінію «101» повідомили про пожежу на території приватного домоволодіння на вулиці Ватутіна у Марганці.

Рятувальники оперативно прибули на місце та з’ясували, що горить легковий автомобіль «ВАЗ 21114» на площі 6 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання швидко ліквідували.

На жаль, постраждав 61-річний чоловік – він отримав опіки обличчя. Постраждалий від госпіталізації відмовився.

До гасіння займання залучили 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Павлограді на пожежі чоловік отримав опіки голови.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: