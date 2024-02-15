Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак

Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом, – написав він.
Крім того, пізно ввечері російська армія двічі обстріляла Нікопольський район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада.
Минулося без загиблих та постраждалих.
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