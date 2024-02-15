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  • Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак

Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак

Сьогодні 07:40
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Ранок на Дніпропетровщині почався з вибухів.

Новости Днепра про Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, - Лисак

Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури. Дякую за роботу силам ППО! Всю інформацію уточнюємо. Деталі – згодом, – написав він.

Крім того, пізно ввечері російська армія двічі обстріляла Нікопольський район з важкої артилерії. Під ударом були Марганець та Мирівська громада.

Минулося без загиблих та постраждалих.

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