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  • Утренние взрывы на Днепропетровщине, есть «прилеты»: уточненная информация от ОВА

Утренние взрывы на Днепропетровщине, есть «прилеты»: уточненная информация от ОВА

Сегодня 09:31
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Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.
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Фото условное.

Наши защитники сбили над областью две ракеты – их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах.

К сожалению, есть и «прилеты» в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры. 

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, никто не пострадал. Обследование территории продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, баллистическими, зенитными управляемыми и управляемыми авиационными ракетами. Всего были зафиксированы пуски 26 ракет разных типов. 13 из них уничтожили наши защитники.

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