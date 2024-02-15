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Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

Сьогодні 09:21
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Тривоги - не ігноруйте!

Новости Днепра про Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

Сьогодні, 15 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, балістичними, зенітними керованими та керованими авіаційними ракетами.

Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59;
  • 2 зенітні керовані ракети С-300.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 2 крилаті ракети «Калібр»;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Новости Днепра про Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак.

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Новости Днепра про Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збитиУкраїнська

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