Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

Сьогодні, 15 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, балістичними, зенітними керованими та керованими авіаційними ракетами.
Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак.
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