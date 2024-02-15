Росіяни атакували Україну 26 ракетами: скільки вдалося збити

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Сьогодні, 15 лютого, російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного та морського базування, балістичними, зенітними керованими та керованими авіаційними ракетами.

Усього було зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

4 керовані авіаційні ракети Х-59;

2 зенітні керовані ракети С-300.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

2 крилаті ракети «Калібр»;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ворог атакував обʼєкти цивільної інфраструктури Дніпропетровщини, – Лисак.

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