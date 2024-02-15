Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
А з 09:00 до 17:00 за адресами:
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