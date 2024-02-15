Заряджайте гаджети: сьогодні у Дніпрі надовго вимкнуть світло

Підготуйтеся!

Сьогодні, 15 лютого, у Дніпрі будуть вимикати світло у деяких будинках.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

тупик Запорізький: 1;

Запорізьке шосе: 2-А, 4-12 (парні), 16, 20-А, 56;

вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;

вул. Матроська: 20-26 (парні);

вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10.

А з 09:00 до 17:00 за адресами:

вул. Березнева: 7-21 (непарні);

вул. Дніпровська: 9-22;

вул. Олександри Риндовської: 1-4, 5-А, 6-30, 32-40 (парні);

вул. Старицького: 3, 5-22;

вул. Сурська: 30, 32-38.

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