Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат свет

Подготовьтесь!

Сегодня, 15 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

тупик Запорожский: 1;

Запорожское шоссе: 2-А, 4-12 (четные), 16, 20-А, 56;

ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;

ул. Матросская: 20-26 (четные);

ул. Молодежная: 3, 5-8, 10.

А с 09:00 до 17:00 по адресам:

ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);

ул. Днепровская: 9-22;

ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-30, 32-40 (четные);

ул. Старицкого: 3, 5-22;

ул. Сурская: 30, 32-38.

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