Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат свет

Сегодня, 15 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
А с 09:00 до 17:00 по адресам:
Читайте также:
Автор:
В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу…
В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты,…
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
Михаила Лысенко, который был заместителем городского головы Днепра Бориса Филатова…
Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.
Пожалуйста, берегите себя!
Захватите с собой зонт!
В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу и предлагал несовершеннолетним секс.
В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.
В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты, которые были "неблагополучными" на 1 февраля.
В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Мессенджер Telegram несет в себе ряд угроз для безопасности Украины, в связи с чем нужно найти варианты решения этой проблемы.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!