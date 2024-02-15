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Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат свет

Сегодня 07:08
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Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат свет

Сегодня, 15 февраля, в Днепре будут выключать свет в некоторых домах.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • тупик Запорожский: 1;
  • Запорожское шоссе: 2-А, 4-12 (четные), 16, 20-А, 56;
  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20-26 (четные);
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10.

А с 09:00 до 17:00 по адресам:

  • ул. Мартовская: 7-21 (нечетные);
  • ул. Днепровская: 9-22;
  • ул. Александры Рындовской: 1-4, 5-А, 6-30, 32-40 (четные);
  • ул. Старицкого: 3, 5-22;
  • ул. Сурская: 30, 32-38.

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Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат светУкраїнська Новости Днепра про Заряжайте гаджеты: сегодня в Днепре надолго выключат светРусский

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