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  • Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

Сегодня 20:09
просмотров

В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.

Новости Днепра про Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

14 февраля – популярный день для женитьбы среди влюбленных.

Сегодня в Покровском ЗАГСе Кривого Рога зарегистрировали восемь браков. Как сообщили на официальной Facebook-странице учреждения, самому старшему жениху, который в этот день женился — 83 года.

Среди них была особенная пара, жениху 83 года. О возрасте? Как здорово любить! И так хочется, — комментируют в ЗАГСе.

Церемония была достаточно скромной, но молодожены были рады наконец-то официально подтвердить свои отношения.

Новости Днепра про Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

Новости Днепра про Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

Напомним, Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов. За 2023 год 19 тысяч пар заключили брак в нашем регионе.

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Новости Днепра про Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраляУкраїнська Новости Днепра про Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраляРусский

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