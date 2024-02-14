Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

14 февраля – популярный день для женитьбы среди влюбленных.
Сегодня в Покровском ЗАГСе Кривого Рога зарегистрировали восемь браков. Как сообщили на официальной Facebook-странице учреждения, самому старшему жениху, который в этот день женился — 83 года.
Среди них была особенная пара, жениху 83 года. О возрасте? Как здорово любить! И так хочется, — комментируют в ЗАГСе.
Церемония была достаточно скромной, но молодожены были рады наконец-то официально подтвердить свои отношения.
Напомним, Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов. За 2023 год 19 тысяч пар заключили брак в нашем регионе.
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