Любовь не знает возраста: сколько лет самому старшему жениху, заключившему брак в Кривом Роге 14 февраля

В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.

14 февраля – популярный день для женитьбы среди влюбленных.

Сегодня в Покровском ЗАГСе Кривого Рога зарегистрировали восемь браков. Как сообщили на официальной Facebook-странице учреждения, самому старшему жениху, который в этот день женился — 83 года.

Среди них была особенная пара, жениху 83 года. О возрасте? Как здорово любить! И так хочется, — комментируют в ЗАГСе.

Церемония была достаточно скромной, но молодожены были рады наконец-то официально подтвердить свои отношения.

Напомним, Днепропетровщина в лидерах по количеству бракосочетаний и разводов. За 2023 год 19 тысяч пар заключили брак в нашем регионе.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: