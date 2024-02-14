Житель Днепра гулял обнаженным по городу и приставал к подросткам: они все снимали для ТикТок

В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу и предлагал несовершеннолетним секс.

Самарский районный суд Днепра вынес приговор мужчине, который 10 июля бродил по улицам города сначала в одном халате, а затем полностью обнаженным. Об этом говорится в материалах дела.

Как стало известно из приговора, мужчина в одном халате стоял на остановке у Днепровской гимназии №108. Позже днепрянин полностью разделся и приставал к прохожим. В таком виде обвиняемый бродил по городу около двух часов.

Свое непристойное поведение потом объяснил тем, что напился. В тот день мужчина помянул родных, но немного перебрал водки, поэтому отправился искупаться в озере. С собой взял только халат, в котором и разгуливал по городу.

Кроме «дефиле» без халата, днепрянин также встречал несовершеннолетних и предлагал заняться с ним сексом, однако услышав отказ — шел дальше. В частности, мужчина общался с девушками, отдыхавшими неподалеку.

Одна из потерпевших рассказала, что они были с подругами, когда увидели голого мужчину. Она достала телефон, чтобы снять это для ТикТока. Когда днепрянин ушел, девушки даже пытались идти за ним, чтобы снять видео.

Еще две девушки правоохранителям подтвердили, что мужчина предлагал им секс, но отмечал, что ему нужно согласие. Они тоже снимали его на видео.

Во время суда горожан извинился перед свидетелями, которых в тот день оскорбил своим поведением. Свою вину подозреваемый полностью признал.

Суд назначил мужчине наказание в виде трех лет лишения свободы, но ввиду того, что днепрянин покаялся и ранее не совершал преступлений, ему смягчили приговор и присудили три года испытательного срока.

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