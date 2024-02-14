Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

Сьогодні 20:09
просмотров

У Кривому Розі на Дніпропетровщині найстаршому нареченому, який уклав шлюб на День усіх закоханих - 83 роки.

Новости Днепра про Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

14 лютого – популярний день для одруження серед закоханих.

Сьогодні у Покровському РАЦСі Кривого Рогу зареєстрували вісім шлюбів. Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці установи, найстаршому нареченому, який цього дня одружився – 83 роки.

Серед них була особлива пара, нареченому 83 роки. Про вік? Як чудово любити! І так хочеться, – коментують у РАЦСі.

Церемонія була досить скромною, але наречені були раді нарешті офіційно підтвердити свої стосунки. 

Новости Днепра про Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

Новости Днепра про Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

Нагадаємо, Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень. За 2023 19 тисяч пар уклали шлюб у нашому регіоні. 

Читайте також:

Новости Днепра про Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютогоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 20:47
Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ

У Головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області визначили населені пункти,…

Лютнева температура повітря в Дніпрі вдруге за тиждень побила багаторічний рекорд
Новини Дніпра
Сьогодні 19:31
Лютнева температура повітря в Дніпрі вдруге за тиждень побила багаторічний рекорд

У Дніпрі черговий лютневий температурний рекорд.

Мешканці Кривого Рогу показали “згаслі вулкани Криворіжжя” (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 18:00
Мешканці Кривого Рогу показали “згаслі вулкани Криворіжжя” (ФОТО)

У мережі показали згаслі вулкани Криворіжжя.

Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Мер Дніпра звільнив свого заступника Лисенка: кого можуть призначити на цю посаду

Михайла Лисенка, який був заступником міського голови Дніпра Бориса Філатова…

Наверх