Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

У Кривому Розі на Дніпропетровщині найстаршому нареченому, який уклав шлюб на День усіх закоханих - 83 роки.

14 лютого – популярний день для одруження серед закоханих.

Сьогодні у Покровському РАЦСі Кривого Рогу зареєстрували вісім шлюбів. Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці установи, найстаршому нареченому, який цього дня одружився – 83 роки.

Серед них була особлива пара, нареченому 83 роки. Про вік? Як чудово любити! І так хочеться, – коментують у РАЦСі.

Церемонія була досить скромною, але наречені були раді нарешті офіційно підтвердити свої стосунки.

Нагадаємо, Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень. За 2023 19 тисяч пар уклали шлюб у нашому регіоні.

Читайте також:

Українська

Автор: