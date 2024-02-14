Кохання не знає віку: скільки років найстаршому нареченому, який уклав шлюб у Кривому Розі 14 лютого

14 лютого – популярний день для одруження серед закоханих.
Сьогодні у Покровському РАЦСі Кривого Рогу зареєстрували вісім шлюбів. Як повідомили на офіційній Facebook-сторінці установи, найстаршому нареченому, який цього дня одружився – 83 роки.
Серед них була особлива пара, нареченому 83 роки. Про вік? Як чудово любити! І так хочеться, – коментують у РАЦСі.
Церемонія була досить скромною, але наречені були раді нарешті офіційно підтвердити свої стосунки.
Нагадаємо, Дніпропетровщина у лідерах за кількістю одружень і розлучень. За 2023 19 тисяч пар уклали шлюб у нашому регіоні.
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