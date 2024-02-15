В Україні скоро може відчутно зрости ціна на пальне: скільки коштуватиме літр

Такі прогнози озвучив директор консалтингової компанії “А-95” Сергій Куюн в ефірі національного телемарафону.
За його словами наразі ситуація з пальним та його ціною у світі досить нестабільна. Причина – конфлікти, які не втихають у Червоному морі, через що закупівельна ціна на нафту значно здорожчала.
Від початку року вартість нафти зросла на 6 доларів за барель – з 77 доларів у перших числах січня та до 83 доларів станом на середину лютого. Фахівець вважає, що таке підняття ціни є досить суттєвим для нафтового ринку.
Ці зміни вплинули й на Україну, позаяк все паливо, яке є на вітчизняному ринку – ми імпортуємо. Наслідком цього є те, що кілька тижнів навіть мережі економсегмента почали потихеньку підтягувати ціни — від 20 коп./літр до 50 коп./літр.
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