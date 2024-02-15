Може бути у Дніпрі: правоохоронці розшукують 17-річну дівчину

Правоохоронці Кривого Рогу розшукують 17-річну Дарʼю Сметану.
15 лютого близько 7:30 дівчина пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 16-17 років, зріст 165 см, середньої статури, чорне волосся, карі очі.
Була одягнена: біла куртка з чорним капюшоном, сірі джинси, бежеві черевики.
За попередньою інформацією, дівчина може перебувати у Дніпрі.
Якщо ви бачили Дарʼю чи вам відомо, де вона може бути, повідомте про це за номерами: (096) 119 58 30 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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