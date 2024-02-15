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  • Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини

Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини

Сьогодні 10:04
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Вічна слава!

Новости Днепра про Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини

10 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання загинув солдат з Дніпропетровщини Андрій Омельченко.

Про це повідомив міський голова Нікополя Олександр Саюк у Facebook.

Андрій народився та виріс у Нікополі. У мирному житті працював на промислових заводах. 16 листопада 2022 року був призваний на військову службу до лав ЗСУ.

У воїна залишилися мати, дружина, діти, брат.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника! Вічна слава Герою!

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Новости Днепра про Діти залишилися без батька: під час виконання бойового завдання загинув солдат з ДніпропетровщиниУкраїнська

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