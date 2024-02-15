На Днепропетровщине из-за пожара в авто мужчина получил ожоги лица

Пострадавший от госпитализации отказался.

В среду, 14 февраля, на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения на улице Ватутина в Марганце.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит автомобиль «ВАЗ 21114» на площади 6 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание быстро ликвидировали.

К сожалению, пострадал 61-летний мужчина – он получил ожоги лица. Пострадавший от госпитализации отказался.

К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы.

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