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На Днепропетровщине из-за пожара в авто мужчина получил ожоги лица

Сегодня 08:39
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Пострадавший от госпитализации отказался.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из-за пожара в авто мужчина получил ожоги лица

В среду, 14 февраля, на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения на улице Ватутина в Марганце.

Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит автомобиль «ВАЗ 21114» на площади 6 кв. м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Возгорание быстро ликвидировали.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из-за пожара в авто мужчина получил ожоги лица

К сожалению, пострадал 61-летний мужчина – он получил ожоги лица. Пострадавший от госпитализации отказался.

К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы.

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