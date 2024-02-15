На Днепропетровщине из-за пожара в авто мужчина получил ожоги лица

В среду, 14 февраля, на линию «101» сообщили о пожаре на территории частного домовладения на улице Ватутина в Марганце.
Спасатели оперативно прибыли на место и выяснили, что горит автомобиль «ВАЗ 21114» на площади 6 кв. м.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Возгорание быстро ликвидировали.
К сожалению, пострадал 61-летний мужчина – он получил ожоги лица. Пострадавший от госпитализации отказался.
К тушению возгорания привлекли 8 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Павлограде на пожаре мужчина получил ожоги головы.
Читайте также:
Автор:
Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.
Пожалуйста, берегите себя!
В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил…
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Утро на Днепропетровщине началось со взрывов.
Подготовьтесь!
Пожалуйста, берегите себя!
Захватите с собой зонт!
В Днепре судили мужчину, который летом ходил обнаженным по городу и предлагал несовершеннолетним секс.
В Днепропетровской области судили изобретательного наркосбытчика.
В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты, которые были "неблагополучными" на 1 февраля.
В Кривом Роге на Днепропетровщине самому старшему жениху, который заключил брак на День всех влюбленных - 83 года.
В Днепре очередной февральский температурный рекорд.
В Синельниково на Днепропетровщине собака провалилась в туалет.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!