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При ударе по Кривому Рогу погибли мать и дочь

Сегодня 15:55
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В Кривом Роге российская ракета убила не менее четырех человек.

Новости Днепра про При ударе по Кривому Рогу погибли мать и дочь

По состоянию на 15:00 официально известно о четырех погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге. Еще 53 человека получили ранения.

Среди погибших были мама и дочь – Наталья и Даша. Их убило ракетой в собственной квартире в Кривом Роге.

Фото погибших опубликовало местное издание «Свои».

Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело 10-летнего ребенка. Спасательно-поисковая операция продолжается. Чрезвычайщикам удалось спасти троих человек.

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