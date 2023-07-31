При ударе по Кривому Рогу погибли мать и дочь

По состоянию на 15:00 официально известно о четырех погибших в результате ракетного удара по многоэтажке в Кривом Роге. Еще 53 человека получили ранения.
Среди погибших были мама и дочь – Наталья и Даша. Их убило ракетой в собственной квартире в Кривом Роге.
Фото погибших опубликовало местное издание «Свои».
Напомним, ранее сообщалось, что из-под завалов извлекли тело 10-летнего ребенка. Спасательно-поисковая операция продолжается. Чрезвычайщикам удалось спасти троих человек.
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