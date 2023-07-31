Ракетний удар по будинку в Кривому Розі: скількох людей вдалося врятувати

Під час ракетної атаки по будинку в Кривому Розі в багатоповерхівці було близько 200 людей.

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, самотужки з будинку вибралося 150 людей. Ще 30-тьох вивели з багатоповерхівки рятувальники.

Вдумайтеся, скільки людей!!! І по ним запустили ракету! – прокоментував удар Сергій Лисак.

Наразі поблизу будинку чатують місцеві мешканці та інші криворіжці, які шоковані черговою трагедією.

Поруч з розбомбленою багатоповерхівкою чатує Ганна. Родичі жінки під час удару були вдома та дивом врятувалися. Квартири вже немає.

Найстрашніше, що в момент «прильоту» в ній було троє людей. Серед яких жінка та її 10-річний син. Як вона витягувала дитину – не пам’ятає. Мабуть, материнська любов надала їй сил. Зараз вони у лікарні, – розповів Сергій Лисак.

Станом на 14:20 відомо про 53 постраждалих. З них п’ятеро – діти. Внаслідок удару загинуло чотири людини. Нещодавно з-під завалів витягли тіло 10-річної дівчинки.

На місці удару стався обвал. На щастя, рятувальники встигли відскочити трохи далі, тож ніхто не постраждав.

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