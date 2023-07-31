Ракетный удар по дому в Кривом Роге: скольких людей удалось спасти

Как сообщил глава ОВА Сергей Лысак, самостоятельно из дома выбралось 150 человек. Еще 30 вывели из многоэтажки спасатели.
Вдумайтесь, сколько людей! И по ним запустили ракету! – прокомментировал удар Сергей Лысак.
В настоящее время вблизи дома собрались местные жители и другие криворожцы, шокированные очередной трагедией.
Рядом с разбомбленной многоэтажкой караулит Анна. Родственники женщины во время удара были дома и чудом спаслись. Квартиры уже нет.
Самое страшное, что в момент «прилета» в ней было три человека. Среди которых женщина и ее 10-летний сын. Как она вытаскивала ребенка – не помнит. По-видимому, материнская любовь придала ей силы. Сейчас они в больнице, – рассказал Сергей Лысак.
По состоянию на 14:20 известно о 53 пострадавших. Из них пятеро – дети. В результате удара погибли четыре человека. Недавно из-под завалов вытащили тело 10-летней девочки.
На месте удара произошел обвал. К счастью, спасатели успели отскочить немного дальше, так что никто не пострадал.
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