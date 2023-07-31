Під час удару по Кривому Рогу загинули мати та донька

У Кривому Розі російська ракета вбила щонайменше чотирьох людей.

Станом на 15:00 офіційно відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у Кривому Розі. Ще 53 людини отримали поранення.

Серед загиблих були мама та донька – Наталя та Даша. Їх вбило ракетою у власній квартирі у Кривому Розі.

Фото загиблих опублікувало місцеве видання “Свої”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з-під завалів витягли тіло 10-річної дитини. Рятувально-пошукова операція триває. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

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