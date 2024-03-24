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  • Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области

Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области

Сегодня 19:53
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Вчера оккупационные войска обстреливали энергосистему и гражданскую инфраструктуру Днепропетровской области.

Новости Днепра про Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области

Вчера российские военные целили из БПЛА и артиллерии по Никополю, Марганецкой Мировской и Покровской сельской территориальной общине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.

Ночью враг обстреливал критическую инфраструктуру и Марганец.

Удары пришлись по территории энергообъекта. Люди не пострадали. Кроме того, правоохранители установили повреждения частных домов, пятиэтажки, хозяйственных построек, линий электроснабжения. Во время осмотров зафиксировано разрушение стен и крыш, разбиты потолки и фасады, разбиты стекла и ограды, — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений и собирают вещественные доказательства.

Сегодня мы писали, что в Кривом Роге были введены графики отключений электроэнергии.

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Новости Днепра про Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской областиУкраїнська Новости Днепра про Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской областиРусский

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