Правоохранители задокументировали последствия вражеских атак по энергосистеме Днепропетровской области

Вчера российские военные целили из БПЛА и артиллерии по Никополю, Марганецкой Мировской и Покровской сельской территориальной общине.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Днепропетровской области.
Ночью враг обстреливал критическую инфраструктуру и Марганец.
Удары пришлись по территории энергообъекта. Люди не пострадали. Кроме того, правоохранители установили повреждения частных домов, пятиэтажки, хозяйственных построек, линий электроснабжения. Во время осмотров зафиксировано разрушение стен и крыш, разбиты потолки и фасады, разбиты стекла и ограды, — говорится в сообщении полиции.
Правоохранители фиксируют последствия военных преступлений и собирают вещественные доказательства.
Сегодня мы писали, что в Кривом Роге были введены графики отключений электроэнергии.
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