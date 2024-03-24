Правоохоронці задокументували наслідки ворожих атак по енергосистемі Дніпропетровщини

Вчора окупаційні війська обстрілювали енергосистему та цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Вчора російські військові цілили з БпЛА та артилерії по Нікополю, Марганецькій Мирівській та Покровській сільській територіальній громаді.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.

Вночі ворог обстрілював критичну інфраструктуру та місто Марганець.

Удари прийшлися по території енергооб’єкта. Люди не постраждали. Крім цього, правоохоронці встановили пошкодження приватних будинків, п’ятиповерхівки, господарських споруд, ліній електропостачання. Під час оглядів зафіксовано руйнування стін та дахів, побито стелі та фасади, потрощені шибки та огорожі, — йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів та збирають речові докази.

Сьогодні ми писали, що у Кривому Розі ввели графіки відключень електроенергії.

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