Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине

Поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области.

Эта чудовищная атака унесла жизни 6 человек. Еще 17 получили ранения.

По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.

Сегодня «Новая почта» показала еще одно видео, на котором видно момент попадания российской ракеты.

А эти видео обнародовали вчера:

Также «Новая почта» опубликовала имена и возраст погибших сотрудников. Самому младшему из них 21 год, самому старшему 31.

Александр Темников, 31 год,

Дмитрий Герасичкин, 30 лет,

Артем Акопов, 21 год,

Александр Бижанов, 22 года,

Владислав Панков, 28 лет,

Алексей Ермола, 23 года.

В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!

Не простим! Отомстим!

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