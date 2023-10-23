Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине

Эта чудовищная атака унесла жизни 6 человек. Еще 17 получили ранения.
По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.
Сегодня «Новая почта» показала еще одно видео, на котором видно момент попадания российской ракеты.
А эти видео обнародовали вчера:
Также «Новая почта» опубликовала имена и возраст погибших сотрудников. Самому младшему из них 21 год, самому старшему 31.
В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!
Не простим! Отомстим!
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