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  • Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине

Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу «Новой почты» на Харьковщине

Сегодня 15:02
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Поздно вечером 21 октября войска рф нанесли удар ракетами С-300 по терминалу «Новой почты» в селе Коротич в Харьковской области.

Новости Днепра про Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу

Эта чудовищная атака унесла жизни 6 человек. Еще 17 получили ранения.

По данным ГСЧС, в результате удара есть значительные разрушения здания терминала, повреждены 7 грузовых автомобилей и 2 полуприцепа.

Новости Днепра про Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу

Сегодня «Новая почта» показала еще одно видео, на котором видно момент попадания российской ракеты.

А эти видео обнародовали вчера:

Также «Новая почта» опубликовала имена и возраст погибших сотрудников. Самому младшему из них 21 год, самому старшему 31.

  • Александр Темников, 31 год,
  • Дмитрий Герасичкин, 30 лет,
  • Артем Акопов, 21 год,
  • Александр Бижанов, 22 года,
  • Владислав Панков, 28 лет,
  • Алексей Ермола, 23 года.

Новости Днепра про Появилось еще одно видео ракетного удара по терминалу

В компании пообещали оказать всю необходимую помощь каждому, кто был на смене, и семьям погибших.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших!

Не простим! Отомстим!

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