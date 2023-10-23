З’явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині

Пізно ввечері 21 жовтня війська рф завдали удару ракетами С-300 по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківській області.

За жахлива атака забрала життя 6 людей. Ще 17 отримали поранення.

За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.

Сьогодні “Нова пошта” показал ще одно відео, на якому видно момент влучання російської ракети.

А ці відео оприлюднили вчора:

Також “Нова пошта” опублікувала імена й вік загиблих співробітників. Наймолодшому з них 21 рік, найстаршому 31.

Олександр Темніков, 31 рік,

Дмитро Герасічкін, 30 років,

Артем Акопов, 21 рік,

Олександр Біжанов, 22 роки,

Владислав Панков, 28 років,

Олексій Єрмола, 23 роки.

У компанії пообіцяли надати всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні, та родинам загиблих.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих!

Не пробачимо! Помстимося!

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