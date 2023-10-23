З’явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині

За жахлива атака забрала життя 6 людей. Ще 17 отримали поранення.
За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.
Сьогодні “Нова пошта” показал ще одно відео, на якому видно момент влучання російської ракети.
А ці відео оприлюднили вчора:
Також “Нова пошта” опублікувала імена й вік загиблих співробітників. Наймолодшому з них 21 рік, найстаршому 31.
У компанії пообіцяли надати всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні, та родинам загиблих.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих!
Не пробачимо! Помстимося!
Читайте також:
Автор:
Немає слів...
Ворог вночі завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на…
До національного парку "Тузлівські лимани" прилетіла рекордна кількість рожевих фламінго.
Користуватися картою можна навіть офлайн - для цього потрібно її…