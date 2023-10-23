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  • З’явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині

З’явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу “Нової пошти” на Харківщині

Сьогодні 15:02
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Пізно ввечері 21 жовтня війська рф завдали удару ракетами С-300 по терміналу «Нової пошти» в селі Коротич у Харківській області.

Новости Днепра про З'явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу

За жахлива атака забрала життя 6 людей. Ще 17 отримали поранення.

За даними ДСНС, внаслідок удару є значні руйнування будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепи.

Новости Днепра про З'явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу

Сьогодні “Нова пошта” показал ще одно відео, на якому видно момент влучання російської ракети.

А ці відео оприлюднили вчора:

Також “Нова пошта” опублікувала імена й вік загиблих співробітників. Наймолодшому з них 21 рік, найстаршому 31.

  • Олександр Темніков, 31 рік,
  • Дмитро Герасічкін, 30 років,
  • Артем Акопов, 21 рік,
  • Олександр Біжанов, 22 роки,
  • Владислав Панков, 28 років,
  • Олексій Єрмола, 23 роки.

Новости Днепра про З'явилося ще одне відео ракетного удару по терміналу

У компанії пообіцяли надати всю необхідну допомогу кожному, хто був на зміні, та родинам загиблих.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблих!

Не пробачимо! Помстимося!

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