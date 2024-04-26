В Днепре заработали первые фонтаны: где именно (ВИДЕО)

В Днепре заработали первые фонтаны — пока только в сквере на Успенской площади.
Об этом сообщили горожане в соцсети.
На видео видно, что дети уже играют с водой, а взрослые фотографируют фонтан.
Отметим, начало сезона фонтанов в Днепре еще не анонсировали, но обычно он стартует в мае.
Напомним, в нашем городе более 10 фонтанов. Самые популярные из них — фонтан Влюбленных напротив «Вавилона»; фонтан «Шар желаний» или «Одуванчик» на Сичеславской Набережной; фонтан «Муза» возле театра оперы и балета; фонтан «Лилия» в сквере Героев; фонтаны на Короленко; «Каскад» на смотровой площади в парке Шевченко; фонтан «Белый лебедь», который расположен в акватории реки Днепр.
Ранее мы писали, что историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы.
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