В Днепре заработали первые фонтаны: где именно (ВИДЕО)

Взрослые и дети уже фотографируются возле них!

В Днепре заработали первые фонтаны — пока только в сквере на Успенской площади.

Об этом сообщили горожане в соцсети.

На видео видно, что дети уже играют с водой, а взрослые фотографируют фонтан.

Отметим, начало сезона фонтанов в Днепре еще не анонсировали, но обычно он стартует в мае.

Напомним, в нашем городе более 10 фонтанов. Самые популярные из них — фонтан Влюбленных напротив «Вавилона»; фонтан «Шар желаний» или «Одуванчик» на Сичеславской Набережной; фонтан «Муза» возле театра оперы и балета; фонтан «Лилия» в сквере Героев; фонтаны на Короленко; «Каскад» на смотровой площади в парке Шевченко; фонтан «Белый лебедь», который расположен в акватории реки Днепр.

Ранее мы писали, что историческому музею в Днепре подарили Статую Свободы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: