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  • Ворог вдарив по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: 6 загиблих, 16 поранених

Ворог вдарив по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: 6 загиблих, 16 поранених

Сьогодні 09:03
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Ворог вночі завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

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Про це повідомляє ДСНС України.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м, – сказано у повідомленні надзвичайників.

За попередньою інформацією 6 людей загинуло, ще 16 отримало поранення.

“Нова пошта” оголосила траур за загиблими співробітникам.

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