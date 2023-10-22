Ворог вдарив по терміналу “Нової пошти” на Харківщині: 6 загиблих, 16 поранених

Ворог вночі завдав ракетного удару по терміналу "Нової пошти" на Харківщині.

Про це повідомляє ДСНС України.

В результаті удару сталася значна руйнація будівлі терміналу, пошкоджені 7 вантажних автомобілів та 2 напівпричепа. Також на об’єкті сталася пожежа на площі близько 300 кв.м, – сказано у повідомленні надзвичайників.