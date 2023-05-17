Пора вспомнить пароли: когда Google начнет удалять неактивные аккаунты

В Google заявили, что с декабря начнут удалять аккаунты своих пользователей, неактивных два года подряд. Такое решение компания объясняет тем, что хочет предотвратить хакерскую деятельность и улучшить кибербезопасность. Об этом сообщает Reuters.
Касается это личных профилей, а вот учетные записи компаний, школ, университетов или других организаций пока трогать не будут.
Вспомнить пароль от неактивного аккаунта можно до декабря 2023 года. Затем все данные с сервисов в Google Workspacе — удалят. Это касается Gmail, Документов, Диска, Встречей и Календарей, а также YouTube и Google Фото.
Такие меры касаются аккаунтов, где не было никакой активности в течение двух лет. Чтобы запасной аккаунт не удалили, нужно у него залогиниться и периодически пользоваться, тогда он останется с вами и дальше.
В компании пообещали послать уведомления, чтобы предупредить пользователей об этом нововведении.
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