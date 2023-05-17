Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Час згадати паролі: коли Google почне видаляти неактивні акаунти

Сьогодні 14:18
просмотров

Техногігант Google почне видаляти акаунти, які були неактивні протягом декількох років.

Новости Днепра про Час згадати паролі: коли Google почне видаляти неактивні акаунти

У Google заявили, що з грудня почнуть видаляти акаунти своїх користувачів, які не були активними два роки поспіль. Таке рішення компанія пояснює тим, що хоче запобігти хакерській діяльності та покращити кібербезпеку. Про це повідомляє Reuters.

Стосується це особистих профілів, а ось облікові записи компаній, шкіл, університетів чи інших організацій поки що чіпати не будуть.

Згадати пароль від свого неактивного акаунту можна до грудня 2023 року. Потім усі дані з сервісів у Google Workspacе – видалять. Це стосується Gmail, Документів, Диску, Зустрічей та Календарів, а також YouTube і Google Фото.

Що робити, щоб акаунт не видалили

Такі міри стосуються акаунтів, де не було ніякої активності протягом двох років. Щоб запасний акаунт не видалили треба в нього залогінитися та періодично користуватися, тоді він залишиться з вами і надалі. 

У компанії пообіцяли надіслати сповіщення, щоб попередити користувачів про це нововведення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту.

Читайте також:

Новости Днепра про Час згадати паролі: коли Google почне видаляти неактивні акаунтиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту: подробиці
    новини України
    04.05.2023 13:38
    Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту: подробиці

    Крута можливість опанувати штучний інтелект!

    Жириновський, Холостяк та Байрактар: що українці гуглили найчастіше 2022 року
    Новини Дніпра
    07.12.2022 11:51
    Жириновський, Холостяк та Байрактар: що українці гуглили найчастіше 2022 року

    Google представив рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів пошукової системи за…

    Google привітав Україну з Днем Незалежності
    новини України
    24.08.2022 14:52
    Google привітав Україну з Днем Незалежності

    Пошукова система Google привітала українців з Днем Незалежності новим дудлом.

    Наверх