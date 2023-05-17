Час згадати паролі: коли Google почне видаляти неактивні акаунти

Техногігант Google почне видаляти акаунти, які були неактивні протягом декількох років.

У Google заявили, що з грудня почнуть видаляти акаунти своїх користувачів, які не були активними два роки поспіль. Таке рішення компанія пояснює тим, що хоче запобігти хакерській діяльності та покращити кібербезпеку. Про це повідомляє Reuters.

Стосується це особистих профілів, а ось облікові записи компаній, шкіл, університетів чи інших організацій поки що чіпати не будуть.

Згадати пароль від свого неактивного акаунту можна до грудня 2023 року. Потім усі дані з сервісів у Google Workspacе – видалять. Це стосується Gmail, Документів, Диску, Зустрічей та Календарів, а також YouTube і Google Фото.

Що робити, щоб акаунт не видалили

Такі міри стосуються акаунтів, де не було ніякої активності протягом двох років. Щоб запасний акаунт не видалили треба в нього залогінитися та періодично користуватися, тоді він залишиться з вами і надалі.

У компанії пообіцяли надіслати сповіщення, щоб попередити користувачів про це нововведення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту.

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