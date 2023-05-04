Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту: подробиці

Google запускає в Україні новий курс «Основи AI», щоб допомогти українцям розвинути практичні навички використання штучного інтелекту та дати можливість застосовувати їх одразу після навчання: у роботі чи особистому житті. Він буде цікавим для людей як з досвідом у технічних спеціальностях, так і без нього.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Курс триватиме чотири тижні: з 16 травня до 8 червня 2023 року. Мета — показати українцям, які можливості для посилення бізнесу створюють штучний інтелект (AI — artificial intelligence) та машинне навчання (ML — machine learning).
У програмі лекції та воркшопи, на яких вивчатимуть:
Крім цього, учасники курсу «Основи AI» отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. А за правильні відповіді у квізах одержать нагороди:
Дізнатися детальну інформацію про курс та зареєструватися можна за посиланням.
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