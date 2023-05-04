Google запускає в Україні онлайн-курс з опанування штучного інтелекту: подробиці

Крута можливість опанувати штучний інтелект!

Google запускає в Україні новий курс «Основи AI», щоб допомогти українцям розвинути практичні навички використання штучного інтелекту та дати можливість застосовувати їх одразу після навчання: у роботі чи особистому житті. Він буде цікавим для людей як з досвідом у технічних спеціальностях, так і без нього.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Курс триватиме чотири тижні: з 16 травня до 8 червня 2023 року. Мета — показати українцям, які можливості для посилення бізнесу створюють штучний інтелект (AI — artificial intelligence) та машинне навчання (ML — machine learning).

У програмі лекції та воркшопи, на яких вивчатимуть:

Що таке штучний інтелект і для чого він потрібен;

Готові рішення на основі AI, які можна застосовувати в різних сферах — від маркетингу до управління закладами;

Стратегії впровадження машинного навчання в компанії;

Нюанси побудови технічної команди для роботи з ML;

Як застосовувати готові ML-рішення без досвіду кодування.

Крім цього, учасники курсу «Основи AI» отримають індивідуальні консультації від спікерів Google та інших компаній. А за правильні відповіді у квізах одержать нагороди:

Дізнатися детальну інформацію про курс та зареєструватися можна за посиланням.

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