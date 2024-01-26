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Погода на 26 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода на 26 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду. 

Народные приметы на 26 января: 

  • Много снега на ветвях деревьев – к хорошему урожаю.
  • Слабая тяга в печи — к теплу, сильная — к морозу.
  • Синица у окна щебечет — к ранней весне.
  • Если ночью появится иней — днем снег не будет падать.

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