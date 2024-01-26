Погода на 26 января: в Днепре ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Утром ожидается мелкий дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +1°. Скорость ветра до 3 метров в секунду.
Народные приметы на 26 января:
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