Погода на 26 січня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 січня:
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