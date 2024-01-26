Погода на 26 січня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Захопіть з собою парасольку!

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 січня:

Багато снігу на гілках дерев – до хорошого врожаю.

Слабкий потяг у печі — до тепла, сильний — до морозу.

Синиця біля вікна дзвінко щебече — до ранньої весни.

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