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Погода на 26 січня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
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Захопіть з собою парасольку!

Новости Днепра про Погода на 26 січня: у Дніпрі очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, протягом усього дня погода у Дніпрі буде хмарною. Зранку очікується дрібний дощ зі снігом, якому на зміну прийде дощ, але у другій половині дня він має припинитися. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +1°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду. 

Народні прикмети на 26 січня:

  • Багато снігу на гілках дерев – до хорошого врожаю.
  • Слабкий потяг у печі — до тепла, сильний — до морозу.
  • Синиця біля вікна дзвінко щебече — до ранньої весни.

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