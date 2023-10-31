Под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

Сегодня, 31 октября, в 10:23 на линию «101» позвонили полицейские. Они сообщили, что в Подгородном в реке Кильчень в 2 метрах от берега находится тело человека.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

На место оперативно прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они достали утопленника, ориентировочно 50 лет, и передали его работникам Национальной полиции.

Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.

К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции.

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