Под Днепром из реки достали утопленника: был в 2 метрах от берега

Сегодня, 31 октября, в 10:23 на линию «101» позвонили полицейские. Они сообщили, что в Подгородном в реке Кильчень в 2 метрах от берега находится тело человека.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
На место оперативно прибыли спасатели. С помощью спецоборудования они достали утопленника, ориентировочно 50 лет, и передали его работникам Национальной полиции.
Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.
К месту вызова привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции.
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