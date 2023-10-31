В Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Вчера, 30 октября, на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина.

Известно, что пассажиру стало плохо, на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Врачи пытались реанимировать горожанина, но, к сожалению, он умер.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.

Журналисту dnepr.info сообщили, что тело мужчины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.

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