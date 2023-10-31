В Днепре на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина: комментарий полиции

Вчера, 30 октября, на Старомостовой площади в трамвае умер мужчина.
Известно, что пассажиру стало плохо, на место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Врачи пытались реанимировать горожанина, но, к сожалению, он умер.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мы обратились за комментарием по поводу этого события в полицию.
Журналисту dnepr.info сообщили, что тело мужчины было направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти.
Читайте также:
Автор:
Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был…
Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.
В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.
По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.
Хеллоуин ежегодно отмечается в ночь 31 октября. Ранее это был праздник древних кельтов и означал он сбор урожая. Также в этот день чтили память предков. Согласно легендам, в это время на землю возвращались души умерших и разная нечисть, а жившие…
Аэропорт в Днепре заберут у бизнесмена Игоря Коломойского.
В Днепре задержали директора кладбища за продажу мест для захоронений.
По Днепру катается микроавтобус с шаурмой.
Причину смерти устанавливают.
В Каменском и Желтых Водах объявили о старте отопительного сезона.
С 1 ноября жителей Днепра и Украины ждет ряд изменений. Коснуться они внутренне перемещенных лиц, тех, чье жилье пострадало от российской агрессии и военного положения в стране.
Все обстоятельства смерти мужчины будут выяснять правоохранители.
Чиновник воинской части на Днепропетровщине присвоил себе несколько миллионов "боевых".
Выяснились новые подробности по делу родителей, которые развращали свою маленькую дочь.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!