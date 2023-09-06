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По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие

Сегодня 11:40
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В соседнем с Днепром Запорожье утром раздался мощный взрыв.
Новости Днепра про По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие

фото условное

Информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Взрыв раздался в 10:24. Как сообщили местные власти, ракета попала по одному из районов Запорожья. В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших — работниках предприятия.

На месте работают соответствующие службы.

Напомним, ночью россияне снова обстреливали Украину ракетами и ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей. В Днепре взрывов не было.

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