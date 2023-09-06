По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие

Информацию подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
Взрыв раздался в 10:24. Как сообщили местные власти, ракета попала по одному из районов Запорожья. В результате атаки потерпел разрушения объект гражданской инфраструктуры. Сейчас известно о двух пострадавших — работниках предприятия.
На месте работают соответствующие службы.
Напомним, ночью россияне снова обстреливали Украину ракетами и ударными дронами. Всего зафиксировано 33 вражеских воздушных целей. В Днепре взрывов не было.
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