Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО - Днепр Инфо
Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО
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Сегодня 08:00

Уночі 6 вересня противник атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування, а також ударними дронами.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО

Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:

  • 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55,
  • 1 балістичну ракету “Іскандер-М”,
  • 25 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Українська ППО знищила 23 повітряні цілі:

  • 7 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету “Іскандер-М”;
  • 15 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Тримаймо небо! Разом до перемоги! – зазначили захисники.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППО

Зазначимо, вибухи вночі чули мешканці столиці та Одеської області.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

В Одеській області, на жаль, внаслідок атаки безпілотниками у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. Одна людина загинула – співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

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Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 8 ракетами та 25 дронами: скільки цілей знищила наша ППОУкраїнська

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