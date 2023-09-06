Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі:
Про це повідомили у командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Українська ППО знищила 23 повітряні цілі:
Тримаймо небо! Разом до перемоги! – зазначили захисники.
Зазначимо, вибухи вночі чули мешканці столиці та Одеської області.
У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що інформація про руйнування та постраждалих не надходила.
В Одеській області, на жаль, внаслідок атаки безпілотниками у кількох населених пунктах зафіксовані руйнування та пожежі. Пошкоджено об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури: елеватори, адміністративні будівлі, агропідприємства. Одна людина загинула – співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.
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