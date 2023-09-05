С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

Это касается монет и купюр до 2003 года выпуска. Об этом говорится в объявлении Национального банка Украины.
Еще в 2018 году Нацбанк ввел денежную реформу, направленную на оптимизацию обращения монет мелких номиналов. По мнению госрегулятора, 1, 2, 5 или 25 копеек – невыгодны, ведь затраты на их выпуск превышают их стоимость, а часть из них даже не возвращается в финсистему.
Кроме этого, с 1 октября 2023 года окончательно изымут банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.
Если у вас вдруг завалялись старые деньги, то их нужно обменять до 30 сентября.
В Днепре это можно сделать в филиале Национального банка по адресу улица Воскресенская, 13.
Также можно обращаться в банки:
Однако условия обмена монет в банках следует узнать на сайтах этих учреждений.
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