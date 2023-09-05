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  • С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

Сегодня 21:59
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До 30 сентября днепряне могут обменять старые монеты и купюры, ведь с 1 октября их окончательно изъят из обращения и банки уже не будут их менять.

Новости Днепра про С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

Это касается монет и купюр до 2003 года выпуска. Об этом говорится в объявлении Национального банка Украины.

Еще в 2018 году Нацбанк ввел денежную реформу, направленную на оптимизацию обращения монет мелких номиналов. По мнению госрегулятора, 1, 2, 5 или 25 копеек – невыгодны, ведь затраты на их выпуск превышают их стоимость, а часть из них даже не возвращается в финсистему.

Кроме этого, с 1 октября 2023 года окончательно изымут банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска.

Если у вас вдруг завалялись старые деньги, то их нужно обменять до 30 сентября.

В Днепре это можно сделать в филиале Национального банка по адресу улица Воскресенская, 13.

Также можно обращаться в банки:

  • АО «Ощадбанк»,
  • АО КБ «ПриватБанк»,
  • АО «Райффайзен Банк»,
  • АО «ПУМБ»

Однако условия обмена монет в банках следует узнать на сайтах этих учреждений.

Новости Днепра про С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в Днепре

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Новости Днепра про С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про С 1 октября изымут из обращения некоторые старые монеты и банкноты: какие и где их обменять в ДнепреРусский

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