По Запоріжжю ударили ракетою: є потерпілі

Інформацію підтвердив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Вибух пролунав о 10:24. Як повідомила місцева влада, ракета влучила по одному із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.
На місці працюють відповідні служби.
Нагадаємо, уночі росіяни знову обстрілювали Україну ракетами та ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. У Дніпрі вибухів не було.
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