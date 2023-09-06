По Запоріжжю ударили ракетою: є потерпілі

У сусідньому з Дніпром Запоріжжі зранку пролунав потужний вибух.

Інформацію підтвердив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Вибух пролунав о 10:24. Як повідомила місцева влада, ракета влучила по одному із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, уночі росіяни знову обстрілювали Україну ракетами та ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. У Дніпрі вибухів не було.

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