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По Запоріжжю ударили ракетою: є потерпілі

Сьогодні 11:40
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У сусідньому з Дніпром Запоріжжі зранку пролунав потужний вибух.
Новости Днепра про По Запоріжжю ударили ракетою: є потерпілі

фото ілюстративне

Інформацію підтвердив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко. 

Вибух пролунав о 10:24. Як повідомила місцева влада, ракета влучила по одному із районів Запоріжжя. Внаслідок атаки зазнав руйнувань об‘єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.

На місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, уночі росіяни знову обстрілювали Україну ракетами та ударними дронами. Усього зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі. У Дніпрі вибухів не було. 

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