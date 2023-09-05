Юный пловец из Днепра установил рекорд Украины и завоевал место на Олимпиаде

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Днепровский пловец Александр Желтяков – чемпион мира среди юниоров. Награду спортсмен получил на дистанции 100 м на спине. А еще установил новый рекорд Украины с результатом – 53.78.
Да держать! Теперь будем болеть на Олимпиаде! – пишет Сергей Лысак.
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