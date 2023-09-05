На Днепропетровщине женщина ударила своего сожителя ножом в грудь

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
По информации правоохранителей, преступление произошло 4 сентября в частном доме в Ингулецком районе Кривого Рога. Мужчина с женщиной поссорились, после чего подозревавшая ударила своего сожителя ножом в грудь.
41-летнего пострадавшего забрали в городскую больницу. Женщину задержали и объявили о подозрении в покушении на убийство. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.
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