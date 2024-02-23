Первые минуты после удара по дому в АНД районе Днепра: патрульные показали видео

Патрульные одни из первых прибыли на место "прилета".

Сегодня ночью россияне атаковали Днепр беспилотниками. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом в АНД районе. Некоторые квартиры на верхних этажах разрушены полностью, некоторые — сильно повреждены. К сожалению, 8 человек получили травмы, двое из них — до сих пор в больнице. В каком они состоянии — мы писали ТУТ.

Патрульные одни из первых прибыли на место «прилета». Они помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали домедицинскую помощь раненым, разбирали завалы и спасали животных.

Видео первых минут после удара опубликовал Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Очередная ночь с атакой шахедов по мирным жителям. Целью российской армии стала многоэтажка в Амур-Нижнеднепровском районе Днепра. В результате взрыва были разрушены верхние этажи, под завалами оказались люди. Мы вместе со спасателями и медиками сразу направились на место происшествия. Экипажи помогали эвакуировать пострадавших и маломобильных жителей, оказывали домедицинскую помощь раненым, разбирали завалы, также спасали животных, — написал он.

Отметим, поисково-спасательные работы на месте «прилета» продолжаются. Под завалами, вероятно, находятся еще два человека.

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