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  • Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Сегодня 15:20
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю Елену Гурову. Она скрывается, чтобы избежать наказания, предусмотренного ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

С 26 июля 2021 года 59-летняя женщина осуждена за совершение тяжкого преступления в Днепровском районе, — говорится в сообщении полиции.

Если вы видели Елену или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 097-138-78-37, 099-050-13-94, или «102».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении.

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