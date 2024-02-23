Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю женщину: скрывается, чтобы избежать наказания

Присмотритесь внимательно к фото!

Полиция Днепра разыскивает 59-летнюю Елену Гурову. Она скрывается, чтобы избежать наказания, предусмотренного ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

С 26 июля 2021 года 59-летняя женщина осуждена за совершение тяжкого преступления в Днепровском районе, — говорится в сообщении полиции.

Если вы видели Елену или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 097-138-78-37, 099-050-13-94, или «102».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полиция разыскивает 33-летнего мужчину: его подозревают в преступлении.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: