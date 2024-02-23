Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: лікар розповів, в якому стані постраждалі

Ворожий безпілотник влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні.
Травматолог міської лікарні Владислав розповів, в якому стані потерпілі, пише “Суспільне”.
За його словами, до цього медзакладу доправили сімох поранених. П’ятьом надали допомогу амбулаторно. Після – їх відпустили.
Ще двоє містян лишаються у лікарні – це жінки 60 та 24 років.
У однієї жінки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Їй проведена хірургічна обробка ран, накладено шви з дренажами. У другої теж рвані рани, черепно-мозкова травма і струс головного мозгу, перелом кісток передпліччя, – зазначив медик.
Рятувальна операція на місці влучання триває, під завалами шукають двох людей.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі, крім будинку, дрони уразили резервуари з паливом.
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