Удар по багатоповерхівці у Дніпрі: лікар розповів, в якому стані постраждалі

Сьогодні близько другої ночі росіяни атакували Дніпро.

Ворожий безпілотник влучив в дев’ятиповерховий будинок в АНД районі. Деякі квартири на верхніх поверхах зруйновані вщент, деякі – сильно пошкоджені. На жаль, 8 людей отримали травми, двоє з них – досі у лікарні.

Травматолог міської лікарні Владислав розповів, в якому стані потерпілі, пише “Суспільне”.

За його словами, до цього медзакладу доправили сімох поранених. П’ятьом надали допомогу амбулаторно. Після – їх відпустили.

Ще двоє містян лишаються у лікарні – це жінки 60 та 24 років.

У однієї жінки забій нижніх кінцівок і рвані рани гомілок. Їй проведена хірургічна обробка ран, накладено шви з дренажами. У другої теж рвані рани, черепно-мозкова травма і струс головного мозгу, перелом кісток передпліччя, – зазначив медик.

Рятувальна операція на місці влучання триває, під завалами шукають двох людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі, крім будинку, дрони уразили резервуари з паливом.

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