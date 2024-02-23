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  • Під завалами будинку в Дніпрі не можуть знайти 96-річного чоловіка та ще одну жінку

Під завалами будинку в Дніпрі не можуть знайти 96-річного чоловіка та ще одну жінку

Сьогодні 11:28
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У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція.

Новости Днепра про Під завалами будинку в Дніпрі не можуть знайти 96-річного чоловіка та ще одну жінку

Рятувальники шукають 96-річного чоловіка та ще одну жінку, які мали б бути вдома на момент ураження будинку дроном, про це розповів міський голова Дніпра Борис Філатов в своєму телеграм-каналі.

Рідні пенсіонера стверджують, що чоловік точно був вдома, але наразі його доля невідома. Зниклою безвісти наразі вважається ще одна 57-річна жінка. Достеменно невідомо, чи була вона у квартирі, коли стався вибух.

На місці прильоту продовжують працювати всі комунальні служби – зокрема тепловики, міськводоканал, газовики, адже в пошкодженій багатоповерхівці від ночі відʼєднано комунікації. Чи зможуть повернути тепло до квартир у вцілілих під’їздах наразі не відомо. Комунальників пустять в будинок тільки після того, як рятувальники закінчать розбір завалів. 

Точно відселять мешканців одного під’їзду, який найбільше постраждав та жителів половини другого. Також чекають рішення фахівців щодо решти будинку, якщо це буде безпечно, то люди зможуть повернутися у свої домівки. 

Нагадаємо, ми писали, що мешканці будинку, в який влучив російський БПЛА, можуть отримати матеріальну допомогу: куди звертатися.

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Новости Днепра про Під завалами будинку в Дніпрі не можуть знайти 96-річного чоловіка та ще одну жінкуУкраїнська Новости Днепра про Під завалами будинку в Дніпрі не можуть знайти 96-річного чоловіка та ще одну жінкуРусский

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