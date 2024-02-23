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У деяких районах Дніпра крім світла немає й води: коли її повернуть

Сьогодні 12:18
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У Дніпрі 23 лютого на низці вулиць відключили воду.

Новости Днепра про У деяких районах Дніпра крім світла немає й води: коли її повернуть

За інформацією КП Дніпроводоканал, крім світла немає також води у низці районів. 

Зокрема, 23 лютого відключили воду для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за проханням АСМ, тому припинено водопостачання по вулиці Моніторна, будинок 1.

Новокодацький район:

Проводяться аварійні роботи по пров. Вірменський, 4 припинено водопостачання:

  • пров. Вірменський,
  • пров. Футбольний.

Водопостачання буде відновлено протягом дня

ЦЕК проводить ремонтні роботи, тому є перебої через зупинку ПНС по проспекту Богдана Хмельницького, будинок 24к.

Знижено тиск на верхніх поверхах за адресами:

  • вулиця Гавриленка, будинки 1, 2, 4, 4а, 4б;
  • вулиця Леоніда Стромцова, будинки 1, 1а, 1б, 3, 3а, 5а, 7;
  • проспект Богдана Хмельницького, будинки 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а 24, 24а, 24б;
  • проспект Олександра Поля, будинки 117, 119, 119а, 119б, 121, 121а, 121б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129б, 131, 131а, 131б, 133, 135, 135а, 135б, 137, 137а, 139, 141, 141а, 143, 143а.

Нормативний тиск буде відновлено незабаром.

Самарський район:

Водопровідною бригадою проводяться аварійні роботи по вулиці Командира Юніна, будинок 72. Припинено водопостачання вулиць:

  • Командира Юніна;
  • Відпочинку;
  • Автодорожна;
  • Мальовнича;
  • Липнева;
  • Керамічна.

Водопостачання буде відновлено після завершення робіт, протягом дня.

Зупинилась ПНС по вулиці Подєбрадська. Знижено тиск на верхніх поверхах будинків за адресами:

  • вулиця Подєбрадська, 1,3,5,7,9,11,17,19;
  • проспект Слобожанський, 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;
  • вулиця Дарницька,4,7,9,11.

Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.

Пошкодження водопроводу в підвалі будинку по проспекту Героїв, будинок 40. За проханням Жилсервісу припинено водопостачання:

  • проспект Героїв, будинки 40,46;
  • провулок Штабний, будинки 1-6.

Водопостачання відновиться після завершення робіт.

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