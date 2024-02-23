У деяких районах Дніпра крім світла немає й води: коли її повернуть

За інформацією КП Дніпроводоканал, крім світла немає також води у низці районів.
Зокрема, 23 лютого відключили воду для проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах за проханням АСМ, тому припинено водопостачання по вулиці Моніторна, будинок 1.
Новокодацький район:
Проводяться аварійні роботи по пров. Вірменський, 4 припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня
ЦЕК проводить ремонтні роботи, тому є перебої через зупинку ПНС по проспекту Богдана Хмельницького, будинок 24к.
Знижено тиск на верхніх поверхах за адресами:
Нормативний тиск буде відновлено незабаром.
Самарський район:
Водопровідною бригадою проводяться аварійні роботи по вулиці Командира Юніна, будинок 72. Припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено після завершення робіт, протягом дня.
Зупинилась ПНС по вулиці Подєбрадська. Знижено тиск на верхніх поверхах будинків за адресами:
Нормативний тиск буде відновлено протягом дня.
Пошкодження водопроводу в підвалі будинку по проспекту Героїв, будинок 40. За проханням Жилсервісу припинено водопостачання:
Водопостачання відновиться після завершення робіт.
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